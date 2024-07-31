بيان أمريكي بشأن الغارة الإسرائيلية على بيروت

(CNN)-- أكدت الولايات المتحدة الأمريكية، الأربعاء، أن التزامها بأمن إسرائيل "صارم ولا يتزعزع ضد جميع التهديدات المدعومة من إيران، بما في ذلك حزب الله اللبناني".

وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي أدريان واتسون، في بيان، إن "الهجوم الذي شنه حزب الله اللبناني هذا الأسبوع، والذي أسفر عن مقتل 12 طفلاً ومراهقًا يلعبون كرة القدم، مروعًا".

وأكدت أن "لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها ضد التهديدات الشديدة التي تواجهها، وفي الوقت نفسه، تواصل الولايات المتحدة العمل على حل دبلوماسي لإنهاء هذه الهجمات الرهيبة والسماح للمواطنين من كلا الجانبين بالعودة بأمان إلى منازلهم".

وفي سياق متصل، قالت نائب الرئيس الأمريكي كامالا هاريس للصحفيين إن "لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، وأنا أؤيد بشكل لا لبس فيه حق إسرائيل في التأكد من أمنها والدفاع عنه"، فيما لم يعلق الرئيس جو بايدن بعد على الغارة.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن، الثلاثاء، أن القيادي في "حزب الله" اللبناني، فؤاد شكر (المعروف أيضا بالسيد محسن) قُتل في الغارة على جنوب بيروت.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، عبر منصة إكس (تويتر سابقا)، إن شكر هو "القيادي العسكري الأبرز في التنظيم، ومسؤول الشؤون الاستراتيجية فيه، كان يُعتبر اليد اليمنى لأمين عام حزب الله، حسن نصرالله، ومستشاره لشؤون التخطيط وإدارة الحرب".