حسن نصرالله يلقي كلمة بتشييع فؤاد شكر القيادي في حزب الله

(CNN) – يلقي الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصرالله، الخميس، كلمة بمناسبة تشييع القيادي البارز في الحزب، فؤاد شكر، بعد اغتياله بغارة إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية.

نصرالله: "في حادثة مجدل شمس هناك صاروخ سقط في البلدة ونحن نفينا بشكل قاطع مسؤوليتنا عن هذا الحادث ونحن نملك شجاعة تحمل المسؤولية لو قصفنا أي مكان حتى وإن كان بالخطأ"

وبدأ حسن نصرالله كلمته بالتعزية بمقتل رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، ومرافقه.

حسن نصرالله: "تم استهداف مبنى مدني مليء بالسكان في حارة حريك وأدى هذا العدوان إلى ارتقاء شهداء سبعة: بينهم 3 شهيدات وطفلان وشهيد من الإخوة الإيرانيين والشهيد القائد فؤاد شكر".، حسب قوله.