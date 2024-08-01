ثلاث ضربات في خمسة أيام تضع الشرق الأوسط على حافة الهاوية

(CNN)-- توعد المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، بالانتقام لمقتل الزعيم السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية الذي قُتل في طهران، الأربعاء.

وقالت حماس إن هنية قُتل في غارة إسرائيلية، لكن إسرائيل لم تؤكد أو تنفي وقوفها وراء اغتياله.

ويعد مقتل هنية تصعيدًا كبيرًا للصراع في المنطقة ويدفعها إلى مرحلة جديدة وخطيرة لا يمكن التنبؤ بها.

وهنية هو الشخصية الثانية التي تقتل من مجموعات مدعومة من إيران يتم اغتيالها في الأيام الأخيرة، بعد مقتل إسرائيل لقائد كبير في حزب الله في لبنان.

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية أن المرشد الأعلى الإيراني سيؤم صلاة الجنازة على هنية، الخميس.