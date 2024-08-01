مصدر يكشف لـCNN عن"رسائل" طلبت أمريكا من قطر نقلها لإيران و"حزب الله"

(CNN)-- قال مصدر، لشبكة CNN، إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن طلب من رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، عندما تحدث معه، الأربعاء، نقل رسائل إلى إيران و"حزب الله" اللبناني.

وأضاف المصدر أن الرسائل كانت عبارة عن دعوة لتهدئة التصعيد وعدم الرد على مقتل القيادي في "حزب الله" فؤاد شكر والزعيم السياسي لـ"حماس" إسماعيل هنية في طهران.

وتابع المصدر أن رئيس الوزراء القطري وافق على نقل الرسائل.

وعملت قطر بانتظام كوسيط بين أمريكا وإيران، وكان هنية مقيما في قطر، التي تستضيف المكتب السياسي لـ"حماس".

وكان رئيس الوزراء القطري تساءل، عبر منصة إكس (تويتر سابقا) حول كيفية إجراء مفاوضات في ظل قيام أحد الأطراف بـ"قتل" من يفاوضه، وذلك تزامنا مع مقتل إسماعيل هنية.

ورفض متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية التعليق.

يذكر أن "حزب الله" أكد، مساء الأربعاء، مقتل شكر. الذي اغتيل بغارة إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبيةـ مساء الثلاثاء.

وأتى الهجوم الإسرائيلي ردا على هجوم صاروخي أودى بحياة أكثر من 10 قتلى في بلدة مجدل شمس بالجولان الأسبوع الماضي، إذ تتهم إسرائيل "حزب الله" بالوقوف خلف الهجوم، وهو ما ينفيه "حزب الله".