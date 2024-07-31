قطر تعقّب على اغتيال إسماعيل هنية في طهران: جريمة شنيعة

صحفي إسرائيلي قابل هنية يعلق على مقتله: تُركنا مع القادة الأكثر تطرفًا مثل السنوار.. واغتيال زعيم حماس "رسالة"

اسماعيل هنية يعلق على استهداف أبنائه: واهم من يظن أنه سيجبر حماس عن التراجع عن مطالبها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—عقّبت وزارة الخارجية القطرية، الأربعاء، على إعلان مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في العاصمة الإيرانية، طهران، واصفة ذلك بـ"الجريمة الشنيعة".

جاء ذلك في بيان للخارجية القطرية، ورد فيه: "تدين دولة قطر بأشد العبارات اغتيال الدكتور إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية في فلسطين (حماس) في العاصمة الإيرانية طهران، وتعتبره جريمة شنيعة وتصعيدا خطيرا وانتهاكا سافرا للقانون الدولي والإنساني".

وتابعت: "تؤكد وزارة الخارجية إن عملية الاغتيال هذه والسلوك الإسرائيلي المستهتر باستهداف المدنيين المستمر سيؤديان إلى انزلاق المنطقة إلى دائرة الفوضى وتقويض فرص السلام.. وتجدّد موقف دولة قطر الثابت الرافض للعنف والإرهاب والأعمال الإجرامية، بما في ذلك الاغتيالات السياسية، مهما كانت الدوافع والأسباب".

وأضافت: "تعبر الوزارة عن تعازي دولة قطر قيادة وشعبا لذوي رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ومرافقه الشخصي ودولة فلسطين وشعبها الشقيق".