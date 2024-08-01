جيش إسرائيل يؤكد مقتل القيادي بحماس محمد الضيف بغارة في يوليو

(CNN)-- أكد الجيش الإسرائيلي، الخميس، أن طائراته المقاتلة قتلت القائد العسكري لحركة حماس في غزة، محمد الضيف، في غارة بخان يونس يوم 13 يوليو الماضي.

وقال مسؤول عسكري إسرائيلي لشبكة CNN إنهم تلقوا معلومات استخباراتية جديدة في الساعات الأخيرة أعطتهم الثقة لتأكيد مقتل محمد الضيف. ورفض المسؤول تحديد طبيعة تلك المعلومات الاستخبارية.

وجاء تأكيد إسرائيل مقتل الضيف في جنوب غزة بعد حوالي ثلاثة أسابيع من تنفيذها الغارة التي أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 90 فلسطينيا في مدينة المواصي المترامية الأطراف.

خلال تلك الفترة، قال مسؤولون إسرائيليون إن لديهم مؤشرات على نجاح الغارة، لكنهم لم يتمكنوا من تأكيد مقتله حتى الآن.

ويُعتقد أن الضيف هو أحد العقول المدبرة وراء الهجمات التي قادتها حماس في 7 أكتوبر/ تشرين الأول على جنوب إسرائيل، والتي قُتل فيها 1200 شخص وتم اختطاف 250 آخرين.

وكانت حماس قد نفت في يوليو مزاعم إسرائيل بأنها استهدفت محمد الضيف قائد كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري للحركة، قائلة في بيان حينها إن "مزاعم الاحتلال باستهداف القيادات هي ادعاءات كاذبة، وهذه ليست المرة الأولى التي يدعي فيها الاحتلال استهداف قيادات فلسطينية، ليتم كشف كذبه لاحقا".

ولا يُعرف سوى القليل عن محمد الضيف. ويُعتقد أنه وُلد في ستينيات القرن العشرين، وهو صانع قنابل كان وراء موجة من الهجمات الانتحارية الأربع في عام 1996 والتي أسفرت عن مقتل 65 شخصاً في القدس وتل أبيب وغيرها من العمليات.

واسمه الكامل هو: محمد دياب إبراهيم المصري، لكنه أصبح يشتهر بلقب "الضيف"، لأنه كان يبيت لعقود من الزمن في منازل مختلفة كل ليلة، لتجنب تعقبه وقتله على يد إسرائيل.