الكويت ترد على ادعاء استخدام أراضيها "لاستهداف دول الجوار"

(CNN) – ردت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي على ادعاءات حول استخدام أراضي الكويت أو قواعدها العسكرية باستهداف "دول الجوار" نافية ذلك، ومؤكدة أنها لن تسمح بالانطلاق من أراضيها بالاعتداء على "الدول الشقيقة والصديقة"، وفقا لبيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، الخميس.

وجاء في البيان: "رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي تنفي صحة الادعاء باستخدام أراضي وقواعد دولة الكويت كمنطلق لاستهداف دول الجوار".

ونقلت الوكالة تصريحا للمتحدث الرسمي لوزارة الدفاع الكويتية، العقيد الركن حمد الصقر، قال فيه: "تؤكد رئاسة الأركان أنها لم ولن تسمح باستخدام أو اختراق أجوائها أو أن تكون أراضيها منطلقاً للاعتداء على أي من الدول الشقيقة والصديقة".

ويأتي هذا البيان من الكويت بعد ادعاءات لـ"كتائب حزب الله" في العراق بأن الهجوم الذي استهدف ناحية جرف الصخر "انطلق من قاعدة علي السالم في الكويت".

وقالت "كتائب حزب الله" في بيانها: "لقد شن العدو الأمريكي عدوانا غادرا بطيرانه المسير منطلقا من قاعدة علي السالم في الكويت، ليستهدف مجموعة من خبراء المسيرات كانوا يرومون تنفيذ تجارب تقنية جديدة لرفع كفاءة مستوى الطائرات المسيرة الاستطلاعية، لمراقبة حدود كربلاء المقدسة وطرقها الخارجية، من أجل المشاركة مع القوات الأمنية العراقية لحماية زوار أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)"، حسب ادعائها.

ونفذت القوات الأمريكية في العراق ضربة جوية، الأربعاء، ضد مقاتلين حاولوا إطلاق طائرات بدون طيار جنوب بغداد، حسبما قال مسؤول دفاعي أمريكي لشبكة CNN.

وأدانت وحدات الحشد الشعبي المدعومة من إيران الضربة الأمريكية جنوب بغداد، مؤكدة أن الضربة كانت ضد قواتها.

وتقع ناحية جرف الصخر على بعد حوالي 60 كم جنوب غرب العاصمة العراقية بغداد.