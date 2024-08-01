السعودية تُعدم 5 أشخاص بالمنطقة الشرقية وتكشف أسماءهم وما أدينوا به

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الأربعاء، تنفيذ حكم الإعدام "القتل حرابة" بحق 5 أشخاص شكلوا عصابة في المنطقة الشرقية.

وعددت الداخلية السعودية أسماء الأشخاص الـ5 في التشكيل العصابي كما يلي:

جعفر بن صادق بن خميس الحجي (سعودي)

حسين بن باقر بن حسين العواد (سعودي)

إدريس بين حسين بن أحمد السماعيل (سعودي)

حسين بن عبدالله بن حجي المسلمي (سعودي)

نايسام نايسام تشينيكابورات صديقي – (هندي)

وذكرت الداخلية في بيانها أن الأشخاص السابقين أقدموا على "تشكيل عصابي وارتكاب جرائم سلب وخطف سامير فيلاتو كوزهيل - هندي الجنسية - والاعتداء عليه مما أدى إلى وفاته".

وأضافت: "بفضل الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجناة المذكورين وأسفر التحقيق معهم عن توجيه الاتهام إليهم بارتكاب جرائمهم، وبإحالتهم إلى المحكمة المختصة صدر بحقهم صك يقضي بثبوت إدانتهم بما نسب إليهم، ولأن ما أقدم عليه المدعى عليهم من الإفساد في الأرض والتعدي على الأموال والأنفس بغير حق يعد ضرباً من ضروب الحرابة، فقد تم الحُكم عليهم بحد الحرابة وأن تكون عقوبتهم القتل، وأيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بإقامة حد الحرابة بحق المذكورين وأن يكون ذلك بقتلهم".

وتابعت: "تم تنفيذ حُكم القتل حداً بالجناة يوم الأربعاء بتاريخ 25 / 1 / 1446هـ، الموافق 31 / 7 / 2024م، بالمنطقة الشرقية.. ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، أو يسلب أموالهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره".