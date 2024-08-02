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بعد ساعات من خطاب نصرالله.. إطلاق "عشرات الصواريخ" على إسرائيل من لبنان

الشرق الأوسط
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بعد ساعات من خطاب نصرالله.. إطلاق "عشرات الصواريخ" على إسرائيل من لبنان
Credit: JALAA MAREY/AFP via Getty Images

(CNN)--  أعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، أن عشرات الصواريخ أطلقت من لبنان باتجاه الأراضي الإسرائيلية، لكنه ذكر أن 5 صواريخ فقط عبرت إلى إسرائيل.

ولم ترد أنباء عن وقوع أضرار أو إصابات.

وفي وقت سابق، دوت صفارات الإنذار في منطقة الجليل الغربي، بعد يومين دون رصد إطلاق صواريخ من لبنان.

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وكان الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصرالله، أعلن في خطاب ألقاه، في وقت سابق من الخميس، إن جماعته "ستستأنف المواجهات على الحدود، لكن لا ينبغي الخلط بينها وبين الرد على مقتل فؤاد شكر"، القيادي في "حزب الله" خلال ضربة إسرائيلية، الثلاثاء.

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