مصادر لـCNN: بايدن يدرس إرسال دفاعات لإسرائيل استعدادا لانتقام إيران

(CNN)-- قالت مصادر، لشبكة CNN، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يدرس إرسال دفاعات أمريكية إلى الشرق الأوسط مع استعداد الولايات المتحدة للانتقام الإيراني ضد إسرائيل، والذي يقول المسؤولون إنه قد يشمل هجوما على القوات الأمريكية.

وخلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قال بايدن إن الولايات المتحدة "ستدعم دفاع إسرائيل ضد التهديدات، بما يشمل عمليات نشر عسكرية دفاعية جديدة"، وفقًا لبيان البيت الأبيض.

ولم يوضح البيان ما هي عمليات النشر الجديدة التي ستحدث قبل هجوم إيراني متوقع.

ووفقا لمسؤولين أمريكيين، ناقشت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) مع القيادة المركزية الأمريكية التعديلات التي يجب إجراؤها على وضع القوات الأمريكية في المنطقة، ولكن لم يتم اتخاذ قرار نهائي حتى ظهر الخميس، وقال المسؤولون إن الرد الإيراني قد يحدث في الأيام المقبلة.

وكانت مجموعة حاملة الطائرات "ثيودور روزفلت"، التي تضم حاملة الطائرات والمدمرات والسفن الحربية الأخرى، تعمل في خليج عمان في الأسابيع الأخيرة.

وقد تتحرك المجموعة إلى خليج عدن أو البحر الأحمر، حيث اعترضت السفن الحربية التابعة للبحرية عشرات من زوارق الحوثيين على مدى الأشهر القليلة الماضية.

وتعمل سفينة الهجوم البرمائية "واسب" والعديد من السفن البحرية الأخرى حاليًا في البحر الأبيض المتوسط.

وتضم المجموعة وحدة استكشافية بحرية قادرة على تنفيذ إجلاء المواطنين الأمريكيين من لبنان إذا أمرت الولايات المتحدة بمثل هذا الإجلاء.

وتوعد "الحرس الثوري" الإيراني برد "قاس ومؤلم" على مقتل زعيم حماس إسماعيل هنية في طهران.

ولم تعلق إسرائيل على مقتل هنية.

ووفقا للمسؤولين، قد يشمل الرد الإيراني على مقتل هنية هجمات على القوات الأمريكية في العراق وسوريا من قبل ميليشيات بالوكالة مدعومة من إيران في المنطقة.

وعلى مدى أشهر، شنت الميليشيات عشرات الهجمات على القوات الأمريكية في الشرق الأوسط، لكن تلك الهجمات هدأت إلى حد كبير بعد هجوم بطائرة بدون طيار أسفر عن مقتل 3 جنود أمريكيين في الأردن في يناير/كانون الثاني.

وقال المسؤولون إن إيران قد تصدر تعليمات لتلك المجموعات بالبدء في إطلاق النار على القوات الأمريكية مرة أخرى.

وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاغاري، في مقطع فيديو، أن بلاده "أثبتت أنها تعرف التعامل مع التهديدات دفاعيا والرد بقوة في هجوميا"، وأضاف: "اليوم سمعنا كلمات الوعيد من جهات إرهابية في المنطقة، ولقد أثبتنا طيلة الحرب مدى اصرارنا وعزيمتنا".

وأضاف: "نجري تقييما متواصلا للوضع ودراسة مختلف السيناريوهات والاستجابة في الجبهة الداخلية، ولدينا أنظمة دفاع جوي جيدة جدا وشركاء دوليين عززوا تواجدهم لمساعدتنا في التعامل مع التهديدات".

وذكر أن الجيش الإسرائيلي "يبقى في حالة تأهب كبيرة دفاعيا وهجوميا والقوات منتشرة جوا وبحرا وبرا ومستعدة لكافة السيناريوهات وخاصة للتعامل مع خطط هجومية على مدى القريب".

وقال متحدث باسم "البنتاغون"، الخميس، إن وزارته ليس لديها معلومات لتقديمها بشأن تحركات القوات الأمريكية أو التغييرات في حالة القوات في هذا الوقت.

وذكر مسؤولون أن الولايات المتحدة تتوقع أن يكون الهجوم الإيراني المتوقع مشابهًا لوابل الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار التي أطلقت ضد إسرائيل في 13 إبريل/ نيسان لكن هذا الهجوم قد يكون أكبر وأكثر تعقيدًا من ذي قبل، بما في ذلك إمكانية شن هجوم منسق مع وكلاء إيرانيين من اتجاهات متعددة.

وألمح الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصرالله إلى أن هجوما منسقا على إسرائيل قد يكون قيد الإعداد بعد أن قتلت إسرائيل فؤاد شكر أحد كبار قيادات "حزب الله" في بيروت قبل أقل من 24 ساعة من مقتل هنية.

وذكر المسؤولون الأمريكيون أن الولايات المتحدة "لا تزال تعتقد أنه لا أحد في المنطقة مهتم باندلاع حرب شاملة تجتاح الشرق الأوسط، لكن سوء التقدير المحتمل يهدد بإشعال صراع أوسع نطاقا".