محمد الضيف له صورتان فقط وكواليس تسميته بالضيف.. ماذا نعلم عنه؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—برز اسم القائد العسكري لحركة حماس في غزة، محمد الضيف، بعد تأكيد الجيش الإسرائيلي قتله في غارة بخان يونس يوم 13 يوليو الماضي، ورغم شح المعلومات حوله، نستعرض لكم ما نعلمه عنه:

اسمه الكامل هو: محمد دياب إبراهيم المصري، لكنه أصبح يشتهر بلقب "الضيف"، لأنه كان يبيت لعقود من الزمن في منازل مختلفة كل ليلة، لتجنب تعقبه وقتله على يد إسرائيل.

لا يُعرف سوى القليل عن محمد الضيف، ويُعتقد أنه وُلد في ستينيات القرن العشرين، ويبلغ من العمر نحو الـ60 عامًا تقريبًا.

محمد الضيف هو صانع قنابل كان وراء موجة من الهجمات الانتحارية الأربع في عام 1996 والتي أسفرت عن مقتل 65 شخصاً في القدس وتل أبيب وغيرها من العمليات.