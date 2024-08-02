السعودية.. إعدام وافد سوري وكشف اسمه كاملا وما أدين به

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الخميس، تنفيذ حكم الإعدام "القتل تعزيرا" بحق وافد سوري في منطقة الجوف.

وأوضحت الداخلية في بيان: "أقدم خالد إبراهيم المشهور - سوري الجنسية - على تهريب أقراص الإمفيتامين المخدر إلى المملكة، وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض عليه، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب إليه، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك يتضمن ثبوت إدانته بذلك والحكم بقتله تعزيرًا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه".

وتابعت: "تم تنفيذ حكم القتل تعزيراً بالجاني خالد إبراهيم المشهور يوم الخميس 26 / 1 / 1446هـ، الموافق 1 / 8 / 2024م في منطقة الجوف.."

وفي اليوم ذاته أعلنت الداخلية السعودية في بيان منفصل إعدام مواطن سعودي قائلة: "أقدم ظافر بن غالب بن يحيى آل مسعود القحطاني - سعودي الجنسية - على قتل / أحمد بن جبران بن سعيد القحطاني - سعودي الجنسية - وذلك بإطلاق النار عليه مما أدى إلى وفاته بسبب خلاف بينهما، وبفضل من الله، تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحكم بقتله قصاصاً، وأيد من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه".

وأضافت: "تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني / ظافر بن غالب بن يحيى آل مسعود القحطاني - سعودي الجنسية – يوم الخميس بتاريخ 26 / 1 / 1446هـ الموافق 1 / 8 / 2024 م بمنطقة عسير".