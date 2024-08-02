دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثار رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس تفاعلا، بتأكيده على أهمية تطوير مطار مرسى مطروح في شمال مصر، وتحويله إلى مطار مدني، وتنظيف الطريق المؤدي إليه من مخلفات القمامة.

وقال نجيب ساويرس في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا، مساء الخميس: "أهم شيء هو تحويل مطار مطروح إلى مطار مدني، وتنظيف طريق المطار من مخلفات الزبالة المرمية على الرصيف الأوسط، لعدم وجود صناديق زبالة"، حسب وصفه.

وأضاف رجل الأعمال المصري في منشوره: "وعدم السماح بإقامة تعليات الطريق العشوائية التي تتسبب في الحوادث!".

وجاء تعليق نجيب ساويرس ردا على تصريحات منشورة لرئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، والتي أكد فيها أن "الدولة تركز على مرسى مطروح وسيتم الاستفادة من سواحلها الرائعة التي لا يوجد لها مثيل في العالم"، حسبما نشرها أحد المواقع الإخبارية المصرية.

وأثار تعليق رجل الأعمال المصري تفاعلا على منصة "إكس"، وجاءت أبرز الردود كالتالي: