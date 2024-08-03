هجوم مسلح على فندق فخم يسفر عن مقتل ما لا يقل عن 15 شخصًا واحتجاز رهائن في مقديشو

(CNN)-- ذكرت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية (صونا)، السبت، أن 32 شخصًا على الأقل قُتلوا، وأُصيب 63 في هجوم على مطعم شعبي في العاصمة الصومالية مقديشو، الجمعة.

وأفادت الوكالة الصومالية أن ستة أعضاء من جماعة الشباب الصومالية المسلحة استهدفوا مطعما في فندق "بيج فيو" باستخدام قنبلة انتحارية.

وأضافت وكالة "صونا" أن "قوات الأمن حيدت" خمسة من المهاجمين الذين نفذوا الهجوم على شاطئ ليدو. ومن غير الواضح ما إذا كان المهاجم السادس قد قُتل أيضًا.

من جانبها، أعلنت حركة الشباب مسؤوليتها عن الهجوم، قائلة إنها كانت تستهدف مسؤولين وضباطًا صوماليين، وفقًا لما ذكرته مجموعة "سايت" للاستخبارات SITE Intelligence Group، التي تتعقب نشاط المنظمات المتطرفة على الإنترنت.

وأضافت الوكالة الصومالية أن قوات الأمن أحبطت، مخططا إرهابيا آخر في مقديشيو.

ونقلت وكالة "صونا" عن رئيس الحكومة الصومالية، حمزة عبدي بري، قوله إنه "يدين بشدة الهجوم الإرهابي الإرهابي الجبان الذي شنته (مليشيات الخوارج)، الليلة الماضية، على مطعم فندق (بيج فيو) في شاطئ ليدو بالعاصمة مقديشو"، حسب قوله.