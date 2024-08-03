مصر.. الحكومة تكشف حقيقة اعتزامها بيع المطارات لجهات أجنبية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشفت الحكومة المصرية، السبت، حقيقة أنباء تفيد بسعيها لبيع المطارات المصرية إلى جهات أجنبية، واصفة تلك الأنباء بأنها "شائعة"، وأوضحت أن المُستهدف هو طرح إدارة وتشغيل المطارات أمام القطاع الخاص.

وقالت الحكومة المصرية في بيان عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، السبت: "انتشر في بعض صفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن اعتزام الحكومة بيع المطارات المصرية لجهات أجنبية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الطيران المدني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاعتزام الحكومة بيع المطارات المصرية لجهات أجنبية".

وشددت الحكومة في بيانها "على أن المطارات المصرية مملوكة بالكامل للدولة وتخضع للسيادة المصرية، حيث تقوم الدولة بتنفيذ استراتيجية متكاملة ترتكز على رفع كفاءة المطارات وزيادة طاقتها الاستيعابية، من خلال تنفيذ عدد من مشروعات التطوير للبنية التحتية في المطارات، والارتقاء بالمنظومة الأمنية وتحديث كافة أجهزة التأمين لكل المطارات المصرية، فضلاً عن التوسع في شبكة الخطوط بفتح أسواق جديدة، وكذلك دعم نشاط الطيران منخفض التكاليف".

وأشار بيان الحكومة المصرية إلى أنه من "المُستهدف طرح إدارة وتشغيل المطارات أمام القطاع الخاص، باعتباره الأجدر في إدارة وتشغيل المشروعات والمرافق المختلفة، وبما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات، وتعظيم العائد الاقتصادي في مجال النقل الجوي، إلى جانب دعم سياسات الدولة في تعزيز المشاركة مع القطاع الخاص في مجالات الإدارة والتشغيل"، بحسب البيان.

وختم البيان قائلا: "ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين".