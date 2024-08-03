(CNN) -- ألغى وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن فجأة اتفاق الإقرار بالذنب مع خالد شيخ محمد الذي يعرف بـ"العقل المدبر" لهجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، وشركائه في العملية.

وكان من شأن الاتفاق أن يرسل خالد شيخ محمد واثنان من المتهمين الآخرين معه إلى السجن مدى الحياة في مقابل الاعتراف بالذنب بتهمة التآمر.

وفي مذكرة مفاجئة صدرت ليلة الجمعة، قال أوستن إن المسؤولية عن مثل هذا القرار المهم "يجب أن تقع على عاتقي".

وقبل يومين فقط، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) التوصل إلى اتفاق إقرار بالذنب مع محمد و متهمين آخرين.

وكان المدعون في القضية المرفوعة ضد الرجال الثلاثة يناقشون إمكانية التوصل إلى اتفاق الإقرار بالذنب لأكثر من عامين، وهو ما كان من شأنه أن يتجنب فترة طويلة كانت لتتعقد بسبب الأسئلة حول مدى مقبولية الأدلة التي تم الحصول عليها تحت التعذيب.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أول من أورد أن أوستن ألغى الاتفاق الذي تم التوصل إليه في وقت سابق من هذا الأسبوع.