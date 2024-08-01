(CNN)-- توصلت الولايات المتحدة إلى صفقة قضائية مع العقل المدبر المزعوم لهجمات 11 سبتمبر، خالد شيخ محمد، واثنين من المتهمين الآخرين بتدبير الهجمات الإرهابية عام 2001، وفقاً لوزارة الدفاع الأمريكية.

وجاء الاتفاق القضائي بعد 27 شهراً من المفاوضات، حيث يزيل عقوبة الإعدام من القضية بالنسبة لمحمد، ووليد بن عطاش، ومصطفى الحوساوي، وفقاً لما ذكره المدعون في رسالة والتي حصلت عليها CNN.

وأُرسلت الرسالة إلى عائلات ضحايا 11 سبتمبر والناجين منهم، قبل فترة قصيرة من إعلان وزارة الدفاع الخبر في بيان صحفي، الأربعاء.

ووافق الرجال الثلاثة على الاعتراف بجميع التهم، بعد بدء المفاوضات في مارس 2022، بما في ذلك قتل 2976 شخصاً، المذكورين في لائحة الاتهام، وفقًاً لما كتب المدعون في الرسالة الموجهة للعائلات.

ومن المتوقع أن يقدم محمد والمتهمون الآخرون، اعترافات بالذنب في جلسة استماع للاعتراف، قد تكون في وقت مبكر من الأسبوع المقبل، وفقاً لما جاء في الرسالة.

كتب المدعون في الرسالة: "ندرك أن وضع القضية بشكل عام، وهذا الخبر بشكل خاص، سيثير مشاعر قوية بشكل مفهوم ومبرر، وندرك أيضًا أن القرار بالدخول في اتفاق ما قبل المحاكمة سيُقابل بردود فعل متباينة بين الآلاف من أفراد العائلات الذين فقدوا أحبائهم".

وأضاف المدعون: "لم يتم اتخاذ القرار بالدخول في اتفاق ما قبل المحاكمة بعد 12 عاماً من التقاضي التمهيدي بسهولة ومع ذلك، فإن حكمنا الجماعي، المدروس وبحسن نية، هو أن هذا الحل هو أفضل طريق لتحقيق العدالة والنهائية في هذه القضية".

وكان خبير في شؤون الإرهاب والمحلل الأمني لدى CNN، بيتر بيرغن، قد كتب بشكل موسع عن أسامة بن لادن قائلا إن "هذه هي الصفقة الأقل سوءاً في العالم الواقعي التي يمكن أن تحدث".

واجهت الحكومة الأمريكية تحدياً صعباً في متابعة قضية، توقفت على مدار العقدين منذ القبض على محمد في باكستان في 2003 لتورطه المزعوم في الهجمات الإرهابية.

وأفاد بيرغن لـCNN "ما زالوا في جلسات الاستماع التمهيدية"، مضيفاً أن "الحصول على أي نوع من الصفقة أفضل".

واتُهم محمد بقائمة من الجرائم تشمل التآمر، والقتل بانتهاك قانون الحرب، ومهاجمة المدنيين، ومهاجمة الأهداف المدنية، والتسبب عمدًا في إصابة خطيرة، وتدمير الممتلكات بانتهاك قانون الحرب، والإرهاب والدعم المادي للإرهابين، عام 2008.

وأعلنت الولايات المتحدة أنها ستسعى لتنفيذ عقوبة الإعدام على محمد، ولكن تأخرت المحاكمة العسكرية ضد محمد والمتآمرين المزعومين لسنوات، حيث حاولت الولايات المتحدة تحديد كيفية التعامل مع مسألة التعذيب المستخدم ضد محمد وآخرين في السجون السرية لوكالة المخابرات المركزية في العقد الأول من القرن ال 21.

وتسببت هذه المسألة في مشكلة قانونية للمدعين، حول ما إذا كان الأدلة التي تم الحصول عليها من خلال التعذيب مقبولة في المحكمة، حيث كان من المقرر أن تبدأ المحاكمة في 11 يناير 2021، لكن التأخيرات الناتجة عن استقالة قاضيين وجائحة كورونا دفعت التاريخ مرة أخرى.

سيبقى المتآمرون المزعومون الثلاثة يواجهون جلسة الاستماع للحكم، حيث سيقدم الأطراف الأدلة للمناقشة حول عقوبة مناسبة تقل عن عقوبة الإعدام، ولن تُعقد جلسة الحكم هذه قبل الصيف المقبل، وفقاً للرسالة الموجهة للعائلات.

وقال المدعون في الرسالة إن "خلال جلسات الحكم في هذه القضية، قد تتاح الفرصة لأحد أفراد عائلتك للإدلاء بشهادته حول تأثير هجمات 11 سبتمبر عليك وعلى أحبائك، ولتقديم بيان عن تأثير الضحية الذي سيتم النظر فيه من قبل هيئة المحلفين العسكرية عند تحديد الحكم".

وتشير الرسالة إلى أن المدعين، اجتمعوا مع العائلات للحصول على ردود فعل حول الاتفاقات القضائية الممكنة، ووافق المتهمون على الإجابة على أسئلة مكتوبة من الناجين وعائلات الضحايا حول أدوارهم في الهجمات.

وأمام العائلات 45 يوماً لتقديم الأسئلة التي سيجيب عليها المتهمون بحلول نهاية العام، ويخطط المدعون للقاء العائلات شخصياً هذا الخريف لمناقشة الاتفاقات القضائية، ولكن عارضت بعض العائلات الاتفاقات القضائية.

قال بريت إيغلزون، رئيس عدالة 11 سبتمبر، وهي منظمة تمثل الناجين من 11 سبتمبر وأفراد أسر الضحايا إن العائلات " تشعر بقلق عميق من هذه الاتفاقات القضائية"، ودفع لمزيد من المعلومات حول دور السعودية في الهجمات.

وأضاف: " بينما نعترف بالقرار بتجنب عقوبة الإعدام، يظل قلقنا الرئيسي هو الوصول إلى هؤلاء الأفراد للحصول على المعلومات. يجب ألا تستمر هذه الاتفاقات القضائية في نظام الاتفاقات السرية، حيث يتم إخفاء المعلومات الحيوية دون إعطاء عائلات الضحايا الفرصة لمعرفة الحقيقة كاملة ".

ووضح إيغلزون: "نحث الإدارة على ضمان أن هذه الاتفاقات لا تغلق الباب أمام الحصول على معلومات حيوية يمكن أن تسلط الضوء على دور السعودية في هجمات 11 سبتمبر. لن يتزعزع سعينا لتحقيق العدالة حتى يتم الكشف عن الحقيقة كاملة، وتُحقق العدالة للضحايا وعائلاتهم".

ومن جهتها قالت رئيسة عائلات 11 سبتمبر المتحدة، تيري سترادا، إن كان بمثابة صدمةً لها عندما خرجت من محكمة فدرالية في مانهاتن بعد جلسة استماع طوال اليوم في قضية العائلات المستمرة ضد المملكة العربية السعودية.

وأعربت سترادا عن قلقها من أن أخبار الصفقة القضائية، ستطغى على الأدلة التي تم الكشف عنها حديثاً في معركة العائلات لمحاسبة السعودية عن دورها المزعوم في المؤامرة الإرهابية.

ونفت المملكة أي تورط في الهجمات.

وقالت سترادا إنه "لم يكن أي من أفراد العائلة يعلم أن هذا قادم"، مضيفةً: "أنا أشك في توقيته. هذا هو اليوم الأكبر في قضيتنا بأكملها. أكبر يوم في 23 عاماً من محاولة تحقيق العدالة لمقتل أحبائنا. وهم يقدمون لهؤلاء الرجال صفقة قضائية ".

من غير الواضح أين سيقضي محمد والمتآمرون الآخرون أحكامهم.

جعلت إدارة بايدن إغلاق منشأة الاعتقال في خليج غوانتانامو في كوبا، حيث إن احتجاز المتهمين، أولوية لها، وأعادت العديد من المعتقلين الذين لم يعد يشكلون تهديدات كبيرة للأمن القومي، لكن لا يزال العشرات من المعتقلين في المنشأة.