القدس (CNN)-- تُوفي شخص ثانٍ في أعقاب هجوم طعن في مدينة حولون، بالقرب من تل أبيب، بحسب ما أعلن مسؤولو المستشفى، الأحد.

وقال مسؤول من مركز ولفسون الطبي: "للأسف، تم إعلان وفاة رجل يبلغ من العمر 80 عاما، بعدما أُصيب بجروح خطيرة".

وزار وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، موقع الهجوم وحث الإسرائيليين على تسليح أنفسهم.

وقال بن غفير: "أشارك العائلات حزنهم، وأتمنى الشفاء التام للجرحى. حربنا ليست فقط ضد إيران، ولكن هنا في الشوارع. هذا تحديدا هو السبب وراء تسليحنا لشعب إسرائيل. أكثر من 150 ألف ترخيص للأسلحة في الأشهر الثمانية الماضية"، حسب قوله، وأضاف: "احملوا السلاح، فهو ينقذ الأرواح".

وأكد مسؤولو مستشفى شامير الطبي وفاة المهاجم الذي وصل في حالة حرجة بعدما "حيده" ضابط الاستجابة، فور وصوله إلى المنشأة.

وقدم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو تعازيه لأسر ضحايا هجوم الطعن في حولون، وتعهد بأن الحكومة "ستحاسب" أي شخص ساعد المهاجم.

وقال نتنياهو في تصريحات في بداية اجتماع مجلس الوزراء: "هذا الصباح وقع هجوم إرهابي قاتل في حولون. أبعث بتعازيّ لأسر القتلى والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين. أشيد برجال الشرطة الذين حاولوا القضاء على الإرهابي، وسنحاسب كل من تعاون معه".

وفي المقابل، احتفلت الجماعات المسلحة الفلسطينية بالهجوم في حولون، حيث نشرت لجان المقاومة الشعبية، وهي منظمة للجماعات المسلحة، وكتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، رسائل دعم على قنواتها على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بهما.