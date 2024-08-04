إسرائيل: قتيل وإصابات في عملية طعن قرب تل أبيب

(CNN)-- قُتل شخص وأصيب 3 آخرون في هجوم طعن في مدينة حولون القريبة من تل أبيب، بحسب مسعفين، الأحد.

وقالت خدمة الطوارئ الإسرائيلية "نجمة داوود الحمراء" إن امرأة تبلغ من العمر 66 عامًا أعلنت وفاتها، وأن المسعفين قدموا العلاج الطبي لثلاثة جرحى، وأن الضحايا الآخرين هم رجل يبلغ من العمر 70 عاما ورجل يبلغ من العمر 68 عاما في حالة خطيرة ورجل يبلغ من العمر 26 عاما في حالة متوسطة.

ووفقا لمتحدث باسم الشرطة فإن ضابط شرطة وصل إلى مكان الحادث "وقام بتحييد منفذ الهجوم"، مضيفا أن منفذ الهجوم "من سكان الضفة الغربية".

وأضاف المتحدث أن وجودًا كبيرًا للشرطة يتمركز في مكان الحادث ويقوم "بعمليات بحث واسعة النطاق بطائرة هليكوبتر ووسائل أخرى".