دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الأحد، تنفيذ حكم الإعدام "القتل تعزيرا" بحق مواطن سعودي بعد إدانته بجريمة ارتكبها في منطقة مكة.

وأوضحت الداخلية في بيان: "أقدم طاهر بن أحمد بن علي حدادي - سعودي الجنسية - على ترويج مادة الحشيش المخدر، وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض عليه، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب إليه، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك يتضمن ثبوت إدانته بذلك والحكم بقتله تعزيرًا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه".

وتابعت: "تم تنفيذ حكم القتل تعزيراً بالجاني طاهر بن أحمد بن علي حدادي يوم الأحد 29 / 1 / 1446هـ، الموافق 4 / 8 / 2024م بمنطقة مكة المكرمة".

وأضافت: "وزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على محاربة المخدرات بأنواعها لما تسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها مستمدة منهجها من شرع الله القويم، وهي تحذر في الوقت ذاته كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.. والله الهادي إلى سواء السبيل".