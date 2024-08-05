(CNN) -- ادعى حزب الله اللبناني أنه ضرب هدفا عسكريا في شمال إسرائيل بهجوم بطائرة بدون طيار الاثنين، وفقا لبيان صادر عن المجموعة المسلحة اللبنانية.

وقال حزب الله إن "سربا من المسيرات الانقضاضية" ضرب "مقر قيادة الفرقة 91 للجيش الإسرائيلي" الموجود في ثكنة ايليت، وفقا ما نقلته قناة المنار التابعة للحزب.

وأشار الحزب إلى أن الهجوم بطائرات بدون طيار على إسرائيل كان انتقاما للاغتيالات والهجمات الأخيرة ولإظهار الدعم لأهل غزة.

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي الاثنين إنه تم تحديد "العديد من الأهداف الجوية المشبوهة" أثناء عبورها من لبنان في الجليل الأعلى.

وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي أنه "تم إطلاق عدة صواريخ اعتراضية باتجاه الأهداف، وتم تحديد سقوطها بالقرب من أيليت هاشاهار".

وأضاف الجيش الإسرائيلي: "تعرض ضابط وجندي من الجيش الإسرائيلي لإصابات متوسطة وتم نقلهما إلى مستشفى لتلقي العلاج الطبي".

وتقوم إدارة الإطفاء الإسرائيلية بإطفاء الحريق الذي اندلع في المنطقة نتيجة للهجوم في الساعات الأولى من صباح الاثنين.