وفد أمني روسي برئاسة سيرغي شويغو يصل طهران

لماذا يشكل اغتيال هنية في طهران "إحراجًا كبيرًا" لإيران وما خيارات الرد المتاحة لها؟ مراسل CNN يحلل

"ضربة موجعة ومحرجة لإيران".. محلل يتحدث عن تأثير مقتل هنية على مفاوضات وقف إطلاق النار

(CNN)-- قالت وكالة أنباء ريا نوفوستي الروسية إن وفدًا روسيًا برئاسة سيرغي شويغو، أمين مجلس الأمن القومي الروسي، وصل إلى إيران في زيارة مخططة.

وذكرت وكالة ريا نوفوستي أن شويغو تلقى دعوة من مجلس الأمن القومي الإيراني في مايو/أيار.

ومع ذلك، تأتي زيارته في الوقت الذي تتصاعد فيه التوترات استعدادًا لما تقول إيران إنه رد على إسرائيل لاغتيال الزعيم السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في طهران الأسبوع الماضي.

ومن المقرر أن يلتقي شويغو، الذي كان وزيرًا للدفاع في روسيا قبل نقله إلى مجلس الأمن كجزء من تعديل حكومي في مايو/أيار، برئيس أركان الجيش الإيراني محمد باقري ومسؤولين إيرانيين آخرين.

وقال بيان لمجلس الأمن الروسي، سيتناول شويغو في لقائه كبار المسؤولين الإيرانيين، مجموعة واسعة من مجالات التعاون الثنائي، تشمل المجالات الأمنية والتعاون التجاري والاقتصادي، إضافة إلى مناقشة الأبعاد المتفرقة للوضع الأمني الراهن في العالم والمنطقة.