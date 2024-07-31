انضم بوبي غوش، المحرر البارز في بلومبيرغ، إلى شبكة CNN لمناقشة مقتل زعيم حركة حماس السياسي إسماعيل هنية في إيران وما قد يعنيه ذلك لمفاوضات وقف إطلاق النار.

وقال غوش إن اغتيال هنية "إنجاز مذهل من جانب إسرائيل. ما زلنا ننتظر كل التفاصيل، بالطبع، ولكن ضربة داخل إيران لقتل الزعيم السياسي الأبرز لحماس هو إنجاز كبير، وسوف يكون بالطبع بمثابة صدمة كبيرة، ليس فقط لحماس نفسها، بل ولراعيها الرئيسي، وهو إيران، وسوف يكون إحراجًا هائلاً لإيران أن يتم قتله داخل الأراضي الإيرانية إذا تبين أن كل هذه التفاصيل صحيحة".

كما أضاف: "إن حقيقة أن المعلومات تأتي من حشد كبير تشير إلى أنها يجب أن تكون صحيحة. ولكننا سوف نكتشف المزيد عن طبيعة العملية. كما تعلمون، لقد رأينا أن إسرائيل لديها القدرة على توجيه ضربات داخل إيران، ولكنها عادة ما تضرب أهدافًا أصغر نسبيًا".

وتابع بالقول: "هذا أكبر وأهم شخص تم إقصاؤه من الطريق. إنها ضربة كبيرة جدًا، ضربة كبيرة لحماس. وسوف ترمي بكل المفاوضات التي كانت تجري بشأن وقف إطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين، من المحتمل أن ترمي بكل هذه المحادثات في حلقة مفرغة الآن. ربما لن يكون هناك أي تقدم على هذه الجبهة".

كما أكد غوش أن "الفضل سيُنسب إلى إسرائيل ورئيس الوزراء نتنياهو في القضاء على أحد أبرز الأعداء وأكثرهم التزامًا"، على حد تعبيره.

وفيما يتعلق برد الفعل المحتمل من إيران، علق غوش قائلًا: "إنه أمر محرج للغاية بالنسبة لإيران أن يحدث هذا على الأراضي الإيرانية. أعني، أنه ذهب إلى هناك لحضور مراسم تنصيب الرئيس الإيراني الجديد. وبالتالي، كان من المفترض أن يُنظر إليه على أنه ضيف للدولة، ومقتل شخصية بارزة كهذه على يد عدوك اللدود على أرضك - هذه ضربة موجعة لإيران ولهيبتها، خاصة بين شبكتها من الميليشيات بالوكالة مثل حماس وحزب الله والحوثيين في اليمن".

وأردف بالقول: "تذهب قيادات كل هذه الجماعات إلى طهران بشكل روتيني. وتعتبر طهران واحدة من الأماكن القليلة في العالم حيث شعروا أنهم يمكن رؤيتهم في العلن بطرق لا يجرؤون عليها حتى في بلدانهم في بعض الأحيان".