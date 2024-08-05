مدمرتان أمريكيتان تقتربان من إسرائيل وسط مخاوف من هجوم إيراني

لماذا يشكل اغتيال هنية في طهران "إحراجًا كبيرًا" لإيران وما خيارات الرد المتاحة لها؟ مراسل CNN يحلل

(CNN)-- انتقلت مدمرتان أمريكيتان من خليج عُمان إلى البحر الأحمر في الأيام الأخيرة، وفقًا لمسؤول دفاعي أمريكي، مما يجعلهما أقرب إلى إسرائيل مع استمرار التوترات في الارتفاع بين إسرائيل وإيران ووكلائها.

المدمرتان، يو إس إس لابون ويو إس إس كول، جزء من عدد من الأصول التي وضعتها القيادة المركزية الأمريكية بشكل استراتيجي في جميع أنحاء المنطقة وسط مخاوف من أن إيران قد تشن قريبًا هجومًا كبيرًا على إسرائيل للمرة الثانية هذا العام.

ساعدت المدمرات الأمريكية في إسقاط الصواريخ الباليستية والطائرات دون طيار التي أطلقتها إيران على إسرائيل في أبريل/نيسان.

تأتي تحركات المدمرتين بعد أن أمر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن بإجراء تعديلات على الموقف العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط، الجمعة، التي تضمنت إصدار أمر "بطرادات ومدمرات إضافية قادرة على صد الصواريخ الباليستية لمنطقة القيادة الأوروبية الأمريكية والقيادة المركزية الأمريكية"، حسبما قالت نائب المتحدث باسم البنتاغون سابرينا سينغ، الجمعة.

وفي الوقت نفسه، تظل مجموعة واسب البرمائية الجاهزة - التي تتكون من مدمرتي يو إس إس واسب ويو إس إس نيويورك ويو إس إس أوك هيل - في شرق البحر المتوسط ​​إلى جانب ما يقرب من 2500 من مشاة البحرية مع وحدة المشاة البحرية الاستكشافية الرابعة والعشرين، التي يمكن أن تساعد في عملية إجلاء غير عسكرية للمواطنين الأمريكيين من لبنان إذا تم الأمر بذلك.

كما توجد مدمرتان إضافيتان، يو إس إس روزفلت (DDG 80) ويو إس إس بولكيلي، في شرق البحر المتوسط. وقالت سينغ، الجمعة، إن مجموعة حاملة الطائرات روزفلت الضاربة، الموجودة حاليًا في خليج عمان، من المقرر أن تحل قريبًا محل مجموعة حاملة الطائرات يو إس إس أبراهام لينكولن الضاربة.