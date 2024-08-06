(CNN) -- قالت وزارة الصحة اللبنانية إن غارة إسرائيلية على بلدة في جنوب لبنان أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن طائرة مسيرة “معادية” أطلقت النار على مبنى من طابقين في بلدة ميفدون في قضاء النبطية بجنوب لبنان.

وهذه هي المرة الأولى التي تستهدف فيها البلدة منذ اندلاع الأعمال العدائية عبر الحدود بين حزب الله وإسرائيل في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي.

من جانبه، ذكر الجيش الإسرائيلي في بيان إنه استهدف مبنى كان يستخدمه حزب الله في النبطية، وقال: "كان يُستخدم المبنى من قبل عناصر إرهابية من أجل شن هجمات إرهابية على دولة إسرائيل".

وقال حزب الله في بيان أنه أطلق صواريخ "بركان" على مجموعة من الجنود الإسرائيليين على الحدود بين لبنان وإسرائيل.