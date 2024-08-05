الجيش الإسرائيلي يعلن قصف أهداف "متعددة" لحزب الله في لبنان ليلا

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القدس (CNN)-- قال الجيش الإسرائيلي في بيان أصدره، صباح الاثنين، إنه قصف "أهدافا متعددة" لحزب الله في لبنان خلال الليل.

وأضاف البيان: "خلال الليل، قصف سلاح الجو الإسرائيلي منشأة لتخزين الأسلحة والعديد من مواقع البنية التحتية الإرهابية لحزب الله في منطقة كفركلا في جنوب لبنان. كما أطلقت مدفعية الجيش الإسرائيلي النار باتجاه منطقتي شبعا وراشيا الفخار في جنوب لبنان".

وقال الجيش أيضا إنه حدد وأسقط "هدفا جويا مشبوها" عبر من لبنان، صباح الاثنين، ولاحظ عبور "طائرة بدون طيار معادية متفجرة" من لبنان، حيث سقطت في منطقة المالكية. ولم ترد أنباء عن أضرار أو إصابات نتيجة الحادثين.

وفي بيان سابق، الاثنين، قال الجيش الإسرائيلي إنه أطلق "صواريخ اعتراضية متعددة" ردا على "عدة أهداف جوية مشبوهة" عبرت من لبنان إلى الجليل الأعلى، مع تحديد سقوط هدف واحد على الأقل قرب أيليت هاشهار".

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن "ضابطا وجنديا من الجيش الإسرائيلي أُصيبا بجروح متوسطة، وتم إجلاؤهما إلى مستشفى لتلقي العلاج".