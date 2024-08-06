مصدر يكشف لـCNN تفاصيل الهجوم الصاروخي على قاعدة عين الأسد العراقية

(CNN) -- قال مسؤول دفاعي أمريكي، لشبكة CNN، الاثنين، إن عددا من العسكريين الأمريكيين أصيبوا في هجوم صاروخي استهدف قاعدة عين الأسد في العراق.

وأضاف: "يمكننا أن نؤكد وقوع هجوم صاروخي ضد القوات الأمريكية وقوات التحالف في القاعدة، وتشير المؤشرات الأولية إلى إصابة عدد من العسكريين الأمريكيين، ويجري تقييم للأضرار بعد الهجوم".

ويأتي الهجوم وسط توترات في الشرق الأوسط، حيث تستعد الولايات المتحدة للانتقام الإيراني ضد إسرائيل، كما يأتي بعد أيام فقط من إصدار وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أمرا بإرسال قوات عسكرية إضافية إلى المنطقة، تضم حاملة طائرات وسرب مقاتلات وسفن حربية.