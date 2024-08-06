احتمالات الخطأ في التقدير بالرد الإيراني على إسرائيل.. خبير يوضح لـCNN ما قد نشهده

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(CNN)-- بدأت إيران ووكلاؤها في إجراء بعض الاستعدادات لرد عسكري محتمل ضد إسرائيل، وفقًا لمسؤولين أمريكيين مطلعين على المعلومات الاستخباراتية. ولم يوضح المصدران نوع الاستعدادات التي يتم إجراؤها.

وأبلغ العديد من المسؤولين الأمريكيين شبكة CNN أن الولايات المتحدة تتوقع هجومًا ضد إسرائيل في الأيام المقبلة. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان سيكون هناك رد منسق بين طهران وحزب الله.

وقال مسؤول أمريكي ومسؤول استخبارات غربي لـCNN إن المخاوف الآن بشأن قيام حزب الله بإجراء أكثر من إيران، مما يثير احتمال أن تتصرف جماعة الميليشيا، التي تتخذ من لبنان مقرًا لها، بدون إيران.

انخرط كبار المسؤولين الأمريكيين في جهود دبلوماسية لتهدئة الوضع. وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكن، الاثنين، إن الولايات المتحدة منخرطة في "دبلوماسية مكثفة" لمحاولة منع التصعيد في الشرق الأوسط فيما أسماه "لحظة حرجة".

وقال بلينكن في حفل توقيع الاتفاق مع وزيرة الخارجية الأسترالية، بيني وونغ، في وزارة الخارجية الأمريكية، الاثنين: "نحن منخرطون في (جهود) دبلوماسية مكثفة، على مدار الساعة تقريبًا، برسالة بسيطة للغاية: يجب على جميع الأطراف الامتناع عن التصعيد".