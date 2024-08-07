(CNN) – كتب الناطق باسم جماعة الحوثي في اليمن، محمد عبدالسلام، تهنئة لحركة "حماس" بتعيين يحيى السنوار رئيسا للمكتب السياسي للحركة، وذلك بعد أن هنأ القيادي في الحركة، محمد علي الحوثي، حماس على هذا الاختيار.

وقال عبدالسلام عبر صفحته على "إكس"، تويتر سابقا: "نبارك لحركة المقاومة الإسلامية حماس وللشعب الفلسطيني المقاوم اختيار القائد المجاهد يحيى إبراهيم السنوار رئيسا للمكتب السياسي للحركة خلفا للشهيد المجاهد القائد إسماعيل هنية رحمه الله، سائلين المولى عز وجل للقائد السنوار العون والسداد للقيام بهذه المسؤولية في هذه المرحلة التاريخية من المواجهة مع العدو الإسرائيلي"، حسب قوله.

وكان القيادي في جماعة "الحوثي"، محمد علي الحوثي، قد كتب مساء الثلاثاء: "نبارك لحماس اختيار يحيى السنوار قائدا لها لما يعُرف عنه من قوة وخروجها عن المعتاد عربيا".

وأردف الحوثي قائلا: " و قد كان الشهيد القائد يتحدث أن اليهود يختارون القوي لرئاسة حكومتهم بخلاف الأنظمة العربية"، حسب قوله.

وكانت "حماس" قد أعلنت تعيين السنوار رئيسا للمكتب السياسي خلفا لإسماعيل هنية، الذي اغتيل خلال وجوده في طهران.