إسرائيل: إصابة جنود في رفح جراء هجوم بالصواريخ

ناقلة جند إسرائيلية انفجرت وتناثرت بقايا من بداخلها.. ما الذي حدث في تل السلطان برفح؟

أسفر عن مقتل 8 جنود إسرائيليين.. إليكم ما نعلمه عن هجوم رفح الذي تبنته كتائب القسام

(CNN)-- أعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، إصابة جنود في شرق رفح بغزة جراء تعرضهم لهجوم بصواريخ مضادة للدبابات، ونقلوا إلى مستشفى.

وأضاف الجيش أن الحادث وقع بجوار طريق تمر من خلاله المساعدات تم إنشاؤه قبل عدة أسابيع ويؤدي إلى معبر كرم أبوسالم.

وتابع: "تعمل قواتنا على تحديد مكان الإرهابيين والقضاء عليهم في المنطقة، ونتيجة لذلك، تم إيقاف الحركة على طول الطريق مؤقتا حيث أصبحت المنطقة الآن منطقة قتال نشطة".

وذكر أن "معبر كرم أبوسالم وطرق الدخول الأخرى للمساعدات الإنسانية تعمل كالمعتاد"، واتهم "المنظمات الإرهابية باستغلال طرق المساعدات المخصصة للسكان المدنيين".

وعلمت شبكة CNN أن 5 جنود أصيبوا، بما في ذلك اثنان في حالة خطيرة.

وفي سياق متصل، قال الجيش الإسرائيلي إن "أكثر من 25 إرهابيا قُتلوا في الساعات الـ24 الماضية، وضرب سلاح الجو أهدافا إرهابية متعددة في المنطقة"، كما أفاد بأن صاروخا مضادا للدبابات أطلق باتجاه القوات، الاثنين، لكنه لم يتسبب في وقوع إصابات.

وبدأت القوات الإسرائيلية هجومها في رفح في أوائل مايو/ أيار، معلنة أنها "بداية مهمة للقضاء على آخر أربعة ألوية لحركة حماس في رفح".