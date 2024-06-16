في أحد أكثر الحوادث دموية بالنسبة للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة والتي شهدناها منذ بداية الحرب، ووفقا للجيش الإسرائيلي، في وقت مبكر من صباح السبت، حوالي الساعة 5:15 صباحا، تعرضت ناقلة جند مدرعة لهجوم بما وصفوه بـ"قنبلة جانبية".

ويقول الجيش الإسرائيلي إن الانفجار كان "كبيرا" مضيفًا أنه كان من الصعب بعد ذلك تحديد موقع بقايا المركبة نفسها وبقايا الجنود الذين كانوا على متنها، وقد حدث هذا في منطقة تل السلطان شمال غرب رفح.

في غضون ذلك، قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، إنها نصبت كمينًا مركبًا لناقلة جند مدرعة تابعة للجيش الإسرائيلي.

المزيد من التفاصيل في تقرير مراسل شبكة CNN، أورين ليبرمان من مدينة حيفا.