(CNN) – غادر وزير الخارجية الإيراني بالوكالة، علي باقري كني، العاصمة الإيرانية، طهران، صباح الأربعاء، متوجها إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في الاجتماع الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

وأعلنت منظمة التعاون الإسلامي أنها ستعقد اجتماعا استثنائيا الأربعاء بمقرها في جدة، لـ"بحث الجرائم المتواصلة للاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني بما فيها جريمة اغتيال السيد اسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق، واعتداءاته على سيادة جمهورية إيران الإسلامية"، وفقا للموقع الرسمي للمنظمة.

ويُجري الحرس الثوري الإيراني تحقيقا في ملابسات مقتل هنية بطهران وأكد في وقت سابق أنه سيُطلع الرأي العام على نتائجه، وفقا لإرنا.

يذكر أن حركة "حماس" كانت قد اختارت يحيى السنوار ليكون رئيس مكتبها السياسي خلفا لهنية.