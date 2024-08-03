الحرس الثوري الإيراني يكشف تفاصيل جديدة عن كيفية اغتيال إسماعيل هنية

لماذا يشكل اغتيال هنية في طهران "إحراجًا كبيرًا" لإيران وما خيارات الرد المتاحة لها؟ مراسل CNN يحلل

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشف الحرس الثوري الإيراني، السبت، تفاصيل جديدة عن الطريقة التي قُتل بها رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية في طهران، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا".

وأعلنت العلاقات العامة بالحرس الثوري الإيراني في بيانها، أن "جريمة اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، تمت باستخدام مقذوف قصير المدى مع رأس حربي يزن نحو 7 كيلوغرامات، مما تسبب في انفجار شديد، وقد كان موجها من خارج مكان إقامة الضيوف"، طبقا لما أوردت وكالة "إرنا".

وزعم الحرس الثوري في بيانه أن "اغتيال هنية تم بفعل (صهيوني) من حيث التصميم والتنفيذ، وبدعم أمريكي"، طبقا للوكالة الإيرانية الرسمية.

وبحسب "إرنا"، فقد أكد الحرس الثوري في بيانه أنه "سيثأر لدم الشهيد إسماعيل هنية قطعا، وأن (إسرائيل) ستتلقى الرّد على هذه الجريمة، والتي ستكون بمثابة عقاب صارم، في المكان والزمان والمستوى المناسب".

وتقول كل من الحكومة الإيرانية وحركة حماس إن إسرائيل هي التي نفذت اغتيال هنية، في حين لم تؤكد إسرائيل أو تنف تورطها في العملية.

وتواصلت شبكة CNN مع الحكومة الإيرانية للحصول على تعليق على هذا التقرير.