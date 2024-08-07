إيران تعلن عن تجهيزات جديدة لمجالها الجوي الشرقي وتكشف التفاصيل

(CNN) -- أعلنت إيران أن مجالها الجوي الشرقي تم تجهيزه بنظم رادار محلية وصواريخ وطائرات بدون طيار، كما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)، الأربعاء. وأشارت طهران إلى أن الدفاعات الجوية الجديدة كلها صناعة إيرانية.

وأضافت "إرنا": "تم تجهيز تمركز ومواقع منطقة الدفاع الجوي الشرقية للجيش بأنظمة أسلحة الرادار والصواريخ والطائرات بدون طيار في وجود قائد قوة الدفاع الجوي".

وذكرت "إرنا" أن الحفل ترأسه القائد الأعلى لقوات الدفاع الجوي للجيش الإيراني العميد علي رضا صباحي فرد.

وقال صباحي فرد خلال الحفل: "يلعب نظام الدفاع الرئيسي في إيران دوراً فعالاً في تحسين القوة القتالية للقوات المسلحة في البلاد".

وتابع القائد الإيراني: "نحن نضمن أننا نرد بشكل حاسم على أي نوع من التهديد".