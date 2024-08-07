(CNN)-- يمثل القرار الأمريكي بإرسال سفن حربية وأسراب مقاتلات إلى الشرق الأوسط أكبر تحرك للقوات الأمريكية إلى المنطقة منذ الأيام الأولى لحرب غزة، عندما أرسل البنتاغون مجموعتين من حاملات الطائرات الضاربة نحو الشرق الأوسط في حملة علنية للغاية. وتحذير للجماعات المسلحة الإقليمية من توسيع القتال.

وتستعد المنطقة لانتقام إيراني بعد أن تعهد المرشد الأعلى للبلاد بمهاجمة إسرائيل بسبب اغتيال الزعيم السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران في وقت سابق من هذا الأسبوع. ولم تعلق إسرائيل على عملية القتل.

وقال مسؤولون أمريكيون إن الهجوم الإيراني المتوقع قد يحدث في الأيام المقبلة، وإن الولايات المتحدة تراقب المنطقة عن كثب بحثًا عن أي مؤشرات حول كيفية حدوثه. وقال المسؤولون إن الهجوم قد يكون مشابهًا لوابل الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار التي أطلقتها إيران ضد إسرائيل في أبريل، لكنه قد يكون أيضًا أكبر وأكثر تعقيدًا، بالتنسيق مع وكلاء إيران في المنطقة.

وألمح زعيم حزب الله حسن نصر الله إلى أنه قد يكون هناك هجوم منسق على إسرائيل بعد أن اغتالت إسرائيل أحد كبار قادة الجماعة المدعومة من إيران في بيروت قبل أقل من 24 ساعة من مقتل هنية.

وقال في خطاب ألقاه الخميس: "لأنهم خاضوا معركة مع الجميع، فإنهم لا يعرفون من أين سيأتي الرد … الرد سيأتي بشكل منفصل أو منسق".