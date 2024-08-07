(CNN) – تفاعل مستخدمون لمنصة "إكس"، تويتر سابقا، مع عبارة "يا واش يا واش" التي قالها الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصرالله في إطار حديثه عن الرد على إسرائيل.

وقال نصرالله في كلمة ألقاها الثلاثاء: "كما ذكرت في التشييع، التصرف بروية... بأناة... بتأني وأيضا بشجاعة وليس بانفعال. إنو يلا ضربني قومو لنضرب... يا واش يا واش... شوي شوي".

وأثارت عبارة "يا واش واش" جدلا واسعا على "إكس" إذ وصفها البعض بأنها أصبحت "شعار المقاومة "في إطار التعامل مع الضربات التي يتلقاها الحزب من إسرائيل.

وكانت إسرائيل قد اغتالت القيادي البارز في حزب الله، فؤاد شكر، في 30 يوليو/تموز الماضي وذلك ردا على اتهام إسرائيل للحزب اللبناني باستهداف قرية مجدل شمس في الجولان المحتل وهو ما ينفيه الحزب.

ونستعرض فيما يلي أبرز التعليقات: