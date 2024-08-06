نتنياهو: وجهنا "ضربات ساحقة" للأعداء في الأيام الماضية.. ماذا قال عن حماس والحوثي وحزب الله؟

احتمالات الخطأ في التقدير بالرد الإيراني على إسرائيل.. خبير يوضح لـCNN ما قد نشهده

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد حسن نصرالله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، أن الرد على الضربات الجوية الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، سيكون "قويًا ومؤثرًا".

وقال نصرالله، في كلمة تلفزيونية، الثلاثاء: "لا يمكن أن نتصرف مع العدوان الثلاثاء الماضي على أنه طبيعي في سياق المعركة"، في إشارة منه إلى يوم الغارة الجوية على الضاحية الجنوبية التي أدت إلى مقتل القائد العسكري في حزب الله، فؤاد شكر.

وأضاف: "لم نذهب إلى التصعيد عندما قتلوا قادة لنا أو مدنيين، أما العدوان على الضاحية يجب أن يرى بعين مختلفة"، مؤكدًا: "ردنا آتٍ قوياً ومؤثراً وما زالت بيننا وبينهم الأيام والليالي والميدان".

وتابع: "ردّنا آتٍ إن شاء الله، وحدنا أو مع المحور، هذه معركة كبيرة ودم غالٍ وعزيز واستهداف خطير، ولا يمكن أيا تكن العواقب أن تمر المقاومة عليه هكذا".

وأكد نصرالله: "حزب الله سيرد وإيران سترد واليمن سيرد والعدو ينتظر ويترقب ويحسب كل صيحة هي الرد، والأهم أن التصميم والقرار والقدرة موجودة"، حسب قوله.

واتهم نصرالله إسرائيل باختيار "التصعيد مع لبنان، وهو من اعتدى على إيران لفتح معركة، ونحن حريصون جدًا على لبنان ونحمل هذا العبء بشكل مباشر".

ولفت نصرالله إلى اتصالات دولية مع لبنان لاحتواء التصعيد مع إسرائيل، موضحًا: "اليوم، الوفود تأتي وتضغط، وبعض الاتصالات تأتي من جهات وقحة لم تستنكر قتل المدنيين والأطفال".

وأضاف: "الأمريكيون يطلبون المزيد من الوقت للعمل على وقف الحرب في غزة، ولكن من يمكن أن يثق بالأمريكيين المستمرين بالنفاق والكذب منذ عشرة شهور؟"

وعلّق نصرالله على خرق مقاتلات إسرائيلية حاجز الصوت فوق بيروت قبيل خطابه، قائلا: "العدو قد يلجأ إلى خرق جدار صوت فوق الضاحية من أجل إخافة الموجودين في المهرجان ولو حصل ذلك يرد عليه بالشعار المناسب"، في إشارة منه وقتها إلى هتاف الحضور بـ"هيهات منا الذلة".