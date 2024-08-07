وزير دفاع أمريكا: لن نتسامح مع الهجمات على قواتنا في الشرق الأوسط

(CNN)-- تعهد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، الثلاثاء، بـ"عدم التسامح مع الهجمات" على القوات الأمريكية في اليوم التالي لإصابة 5 من العسكريين الأمريكيين واثنين من المتعاقدين في هجوم صاروخي على قاعدة "عين الأسد" في العراق.

وقال أوستن، في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ونظيريه الأستراليين، وزير الدفاع ريتشارد مارليس ووزيرة الخارجية بيني وونغ: "أصيب العديد من الأفراد في هجوم صاروخي على قاعدة عين الأسد الجوية في غرب العراق، لذا لا تخطئوا: لن تتسامح الولايات المتحدة مع الهجمات على أفرادنا في المنطقة، لقد قمنا بتعديل موقفنا العسكري لتعزيز حماية قواتنا، وتعزيز التزامنا القوي بالدفاع عن إسرائيل والبقاء على استعداد للرد على أي طارئ".

وأكد على التغييرات التي أمر بها في وضع القوات في الأسبوع الماضي، بما في ذلك نشر حاملة الطائرات أبراهام لينكولن لتحل محل حاملة الطائرات ثيودور روزفلت ونشر سرب مقاتلات.

وقال إن "هذه التعديلات في الوضع تضيف إلى نطاق قدراتنا الواسع بالفعل في المنطقة ونحن نظل مستعدين للانتشار في غضون مهلة قصيرة لمواجهة التهديدات".

وتسود منطقة الشرق الأوسط حالة من التوتر والترقب لرد إيراني محتمل، بعد مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، الأسبوع الماضي في طهران.

و كانت إيران اتهمت إسرائيل بالتورط في الحادثة، بينما لم تعلق الأخيرة، وسط تحذير رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من "ثمن باهظ" سيدفعه من يهاجم إسرائيل.