(CNN) – أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي وزير الخارجية، الشيخ عبدالله بن زايد انضمام بلاده إلى الدعوة التي وجهتها قطر ومصر وأمريكا للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن والمعتقلين، وفقا لبيان صدر عنه الجمعة.

وقال الشيخ عبدالله بن زايد في البيان: "تنضم دولة الإمارات العربية المتحدة إلى الدعوة الموجهة من صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة، ورئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، عبد الفتاح السيسي، ورئيس الولايات المتحدة الأمريكية، جو بايدن، للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن والمعتقلين".

وتابع نائب رئيس مجلس الوزراء في الإمارات وزير الخارجية: "وتحث دولة الإمارات الأطراف المعنية على الاستجابة الى الدعوة لاستئناف مشاورات عاجلة بتاريخ 15 أغسطس 2024. وكما أوضح القادة الثلاث، فإن الاتفاق المطروح حالياً سينهي معاناة سكان غزة والرهائن وعائلاتهم. وتعرب دولة الإمارات عن أملها بعدم اضاعة مزيد من الوقت من قبل اي من الأطراف".

وختم الشيخ عبدالله بن زايد بالقول: "وأخيرا، تجدد دولة الإمارات تقديرها العميق ودعمها الكامل لجهود الوساطة الحثيثة التي تقوم بها مصر وقطر والولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الاوضاع المأساوية في قطاع غزة".

ودعا أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والرئيس الأمريكي جو بايدن، في بيان مشترك، إسرائيل وحركة "حماس" إلى استئناف المفاوضات حول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة يوم 15 أغسطس/ آب في الدوحة أو القاهرة.