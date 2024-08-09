الجيش الأمريكي يعلن وصول مقاتلات F22 لمواجهة تهديدات إيران ووكلائها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، الجمعة، وصول مقاتلات "إف-22 رابتور" إلى منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط.

وقالت "سنتكوم في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "وصلت مقاتلات إف-22 رابتور التابعة للقوات الجوية الأمريكية إلى منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية في 8 أغسطس/آب".

وأضافت القيادة المركزية الأمريكية أن وصول تلك المقاتلات "كجزء من تحركات تموضع القوات الأمريكية في المنطقة، وللتعامل مع التهديدات التي تشكلها إيران والجماعات التي تدعمها".

وتتزايد المخاوف من الرد العسكري الإيراني المحتمل ضد إسرائيل بعدما حملتها طهران المسؤولية عن مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية في طهران.