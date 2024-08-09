(CNN) -- أصدر المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، انتقادا لاذعا الجمعة لوزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بسبب تصريحاته التي "تقوض اتفاق وقف إطلاق النار" بين إسرائيل وحماس، واصفًا تعليقات سموتريتش بأنها "خاطئة تمامًا".

وقال كيربي: "بعض النقاد، مثل السيد سموتريش، على سبيل المثال، يدعون أن صفقة الرهائن هي استسلام لحماس، أو أنه لا ينبغي تبادل الرهائن بالسجناء"، وتابع: "يقترح السيد سموتريش بشكل أساسي أن الحرب يجب أن تستمر إلى أجل غير مسمى دون توقف، وبحيث لا تشكل حياة الرهائن أي قلق حقيقي على الإطلاق بالنسبة له - فحججه خاطئة تمامًا. إنها تضلل الجمهور الإسرائيلي".

وفي منشور له الجمعة، وصف سموتريتش اتفاق وقف إطلاق النار المقترح بأنه “صفقة استسلام”، وكتب على منصة التواصل الاجتماعي "إكس": “أدعو رئيس الوزراء إلى عدم الوقوع في هذا الفخ وعدم الموافقة على الانحراف، ولو قليلا، عن الخطوط الحمراء التي وضعها مؤخرًا، والتي أيضًا تمثل مشكلة كبيرة”.

وانتقد كيربي وزير المالية اليميني المتشدد بسبب تصريحاته، قائلا إن خطاب سموتريش "سيضحي في الواقع بحياة الرهائن الإسرائيليين - ومواطنيه، والرهائن الأمريكيين أيضا - وستقف في وجه مصالح الأمن القومي لإسرائيل في هذه المرحلة الحرجة من الحرب”.

وأردف كيربي: "إنه يقول هذا بينما يوجه الرئيس بايدن في الواقع جيش الولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط للدفاع مباشرة عن إسرائيل ضد هجوم محتمل من إيران أو غيرها من الجماعات الإرهابية المدعومة من إيران"، وأردف: "إن فكرة أنه (بايدن) سيدعم صفقة تترك أمن إسرائيل في خطر هي فكرة خاطئة في الواقع، إنها شائنة وسخيفة، وأي شخص يعرف الرئيس بايدن ومدى قوة دفاعه عن إسرائيل طوال فترة خدمته العامة يجب أن يخجل من التفكير بالأمر بطريقة مختلفة".

وردا على سؤال حول ما دفع وزيرا إسرائيليا كبيرا إلى إطلاق هذا التحذير الصريح، رفض كيربي فكرة أن تصريحاته كانت خارجة عن المألوف، وقال: "أعتقد أن السؤال الأفضل هو، ما الذي جعل السيد سموتريتش يقرر، في أعقاب البيان المشترك الذي صدر والدعم الذي قدمه، ليس فقط من قبل الزعماء الآخرين، ولكن من قبل إسرائيل نفسها، ما الذي جعله يقرر أن يضع هذا البيان، أن هذا البيان الشنيع والسخيف".