مسؤول دفاعي: هجوم بطائرة بدون طيار على قاعدة أمريكية في سوريا

(CNN)-- قال مسؤول دفاعي أمريكي، السبت، إن طائرة بدون طيار هجومية أحادية الاتجاه استهدفت قاعدة للقوات الأمريكية وقوات التحالف في رومالين بسوريا، الجمعة، حوالي الساعة 5 مساء بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة.

وأضاف المسؤول أن التقارير الأولية لا تشير إلى أي إصابات، لكن "التقييمات الطبية جارية".

وقال المسؤول: "نحن نجري حاليا تقييما للأضرار، وسنقدم تحديثات عندما تكون متاحة".

وأوضح المسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" في بيان أنه "في 9 أغسطس حوالي الساعة 5 مساء بالتوقيت الشرقي، وقع هجوم باستخدام طائرة بدون طيار (OWAUAS) ضد القوات الأمريكية وقوات التحالف في منطقة هبوط رومالين في سوريا. لا تشير التقارير الأولية إلى أي إصابات، لكن التقييمات الطبية جارية. نحن نجري حاليا تقييما للأضرار، وسنقدم تحديثات عندما تكون متاحة".