كيف ردت كامالا هاريس على متظاهرين طالبوها بوقف إطلاق النار في غزة؟

(CNN)-- ردت نائب الرئيس الأمريكي كامالا هاريس على متظاهرين مؤيدين للفلسطينيين قاطعوا تصريحاتها في تجمع جماهيري في جلينديل بولاية أريزونا، الجمعة، بقولها إنها والرئيس جو بايدن "يعملان على مدار الساعة" للتوسط في اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة "حماس" في غزة.

وقالت هاريس:"الآن هو الوقت المناسب لإتمام صفقة الرهائن"، وأضافت: "اسمحوا لي أن أقول، لقد كنت واضحة الآن هو الوقت المناسب للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإنجاز صفقة الرهائن والرئيس يعمل على مدار الساعة كل يوم".

وتأتي تصريحات كامالا هاريس لوقف إطلاق النار بعد التحدث علنا لدعم الفلسطينيين الذين يعانون في غزة وسط الحملة العسكرية الإسرائيلية في المنطقة.

وفي أعقاب اجتماعها مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الشهر الماضي، ناشدته هاريس الموافقة على اتفاق وقف إطلاق النار قائلة: "لا يمكننا أن نسمح لأنفسنا بأن نكون غير مبالين بمعاناة الفلسطينيين في غزة".