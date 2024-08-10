احتمالات الخطأ في التقدير بالرد الإيراني على إسرائيل.. خبير يوضح لـCNN ما قد نشهده

إيهود باراك عن رد إيران المحتمل: لا يمكن التنبؤ به.. وهكذا علق على تحقيق CNN عن قدرات حماس بغزة

لماذا يشكل اغتيال هنية في طهران "إحراجًا كبيرًا" لإيران وما خيارات الرد المتاحة لها؟ مراسل CNN يحلل

(CNN) -- قالت إيران، الجمعة، إن ردها ضد إسرائيل على مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية في طهران سوف يتم "دون الإضرار بوقف إطلاق النار المحتمل" في غزة.

وذكرت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة، في بيان، أن "الرد غير مرتبط بمفاوضات وقف إطلاق النار المقرر إجراؤها الأسبوع المقبل".

وأضافت: "أولويتنا هي إرساء وقف إطلاق نار دائم في غزة وأي اتفاق تقبله حماس سوف نعترف به أيضا".

وتابعت: "النظام الإسرائيلي انتهك أمننا القومي وسيادتنا من خلال عمله الإرهابي الأخير، لدينا الحق المشروع في الدفاع عن النفس وهي مسألة لا علاقة لها على الإطلاق بوقف إطلاق النار في غزة. ومع ذلك، نأمل أن يكون ردنا محدد التوقيت ومدارا بطريقة لا تضر بوقف إطلاق النار المحتمل".

وذكرت: "كانت هناك دائما قنوات رسمية مباشرة ووسيطة لتبادل الرسائل بين إيران والولايات المتحدة، ويفضل الطرفان عدم الكشف عن تفاصيلها".

وتقول كل من الحكومة الإيرانية و"حماس" إن إسرائيل هي التي نفذت عملية استهداف هنية، في حين لم تؤكد إسرائيل أو تنف تورطها في العملية، وحذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من "ثمن باهظ" سيدفعه من يهاجم إسرائيل.