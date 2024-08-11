دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أمرت النيابة العامة المصرية، مساء السبت، بحبس طفل ووالده، لقيام الطفل وهو يقود مركبته عكس الاتجاه بدهس طفل آخر، في المقطم بالقاهرة.

وقالت النيابة العامة المصرية في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة :إكس"، تويتر سابقا: "كانت النيابة العامة قد تلقت إخطارًا بوقوع حادث سير حال قيادة المتهم الطفل- 15 سنة- لمركبة ويسير بها عكس اتجاه السير بدائرة قسم شرطة المقطم؛ نتج عنه إصابة طفل- 9 سنوات- بإصابات بالغة أثناء عبوره للطريق، فباشرت النيابة العامة التحقيقات، واستجوبت المتهم الطفل فأقر بارتكابه للحادث، وأضاف أن والده هو من مكنه من قيادة السيارة".

وأضافت ألنيابة المصرية في منشورها: "باستجواب والد الطفل، أقر بصحة قيادة نجله للمركبة محل الحادث، وبمطالعة النيابة العامة لمقطع مصور- قُدم من أهلية المجني عليه- تبين قيادة الطفل المتهم للمركبة عكس اتجاه السير ودهسه للطفل المجني عليه، وقد أسفرت تحريات الشرطة عن صحة ارتكاب المتهم الطفل للواقعة وتمكين والده له من قيادة السيارة".

وختمت النيابة العامة منشورها قائلة: "قد أمرت النيابة العامة بحبس الطفل ووالده احتياطيًا، وجارٍ استكمال التحقيقات".