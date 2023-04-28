دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قررت النيابة العامة في مصر، الخميس، حبس 3 متهمين تعرضوا لسيدة أجنبية بوسط القاهرة.

وقالت النيابة، في بيان نشرته عبر صفحتها على فيسبوك: "حيث كانت وحدة الرصد بإدارة البيان بمكتب النائب العام رصدت، أول أمس، تداول مقطع مصور عبر وسائل التواصل الاجتماعي يظهر به شاب يتتبع سيدة أجنبية أثناء سيرها بمنطقة وسط القاهرة، ويتعرض لها في الطريق بالقول والفعل حتى أغضبها وحاولت إيقافه دون جدوى، فباشرت النيابة العامة تحقيقاتها على الفور".

وأضافت أنها "طلبت تحريات الشرطة حول الواقعة لتحديد أشخاص مرتكبيها، وتوصلت التحريات، مساء أمس، إلى تحديد هويتهم وهم 3 متهمين، ظهر أحدهم بالمقطع المصور، والثاني قام بتصويره بعد أن حرضه هو والمتهم الثالث على ارتكاب الجريمة، وعليه فقد أمرت النيابة العامة بضبطهم وإحضارهم، وتمكنت الشرطة من ضبطهم اليوم".

وتابعت النيابة في بيانها: "باستجواب المتهمين الثلاثة فيما هو منسوب إليهم من ارتكاب جريمة التعرض لأنثى بالطريق العام، وانتهاك خصوصيتها دون رضاها بنشر المقطع المذكور، وارتكاب فعل فاضح علانية، فأقروا بارتكاب الجرائم المسندة إليهم بدافع اللهو".

وذكر البيان:" ضُبط بحوزة أحد المتهمين هاتف محمول تم فحصه بمعرفة النيابة العامة فعثرت به على المقاطع المصورة للواقعة محل التحقيق، وبمواجهة المتهمين بتلك المقاطع أقروا بصحتها".

وقالت النيابة العامة إنها "أمرت بحبس المتهمين احتياطيا على ذمة التحقيقات، وعرضهم على مصلحة الطب الشرعي لأخذ عينات منهم وفحصها لبيان مدى تعاطيهِم لأي مواد مخدرة من عدمه، وإرسالِ الهاتف المضبوط للجهة الفنية المختصة لفحصه، وجار استكمال التحقيقات".

كانت وزارة الداخلية المصرية أعلنت، الأربعاء، القبض على 3 أشخاص بتهمة مضايقة سائحة أثناء سيرها بميدان التحرير بالقاهرة.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته عبر فيسبوك: "عقب رصد تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر فيس بوك يتضمن قيام أحد الأشخاص بمضايقة سائحة، وخلع ملابسه العلوية أثناء سيرها بميدان التحرير بالقاهرة".

وأضافت: "بالفحص والتعامل الفني وتتبع خط السير أمكن تحديد مرتكبي الواقعة، وتبين أنهم 3 أشخاص، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية".