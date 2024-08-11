دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، الأحد، ضبط الشخص المتهم بالقيام بسطو مسلح على مكتب صرافة بعد اقتحامه.

وقالت وزارة الداخلية الكويتية في بيان عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلاً في الإدارة العامة للمباحث الجنائية، إدارة مباحث محافظة الأحمدي، من إلقاء القبض على المتهم بارتكاب واقعة السطو المسلح على أحد مكاتب الصرافة في منطقة الفنطاس".

وأضافت وزارة الداخلية الكويتية في منشورها أن "المتهم كان قد قام باقتحام مكتب الصرافة مستخدماً سلاحاً نارياً، ولاذ بالفرار إلى جهة غير معلومة، من خلال سرقة مركبة أجرة عن طريق إشهار السلاح المستخدم في الواقعة".

وختمت الوزارة بقولها: "وفور ورود البلاغ، واصل رجال المباحث العمل على مدار الساعة لجمع المعلومات والاستدلالات، وبعد التحريات، وبتتبع خط سير المتهم من خلال كاميرات المراقبة، تم التوصل إلى كافة بياناته، وبعد استصدار الإذن القانوني اللازم، تم ضبطه وأقر بما نُسب إليه، كما أرشد عن مكان إخفاء السلاح الناري، وجاري إحالته إلى جهات الاختصاص لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".

ونشرت الوزارة صورة مموهة للمتهم وأرفقتها بمنشورها على "إكس".