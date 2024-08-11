(CNN)-- قال مسؤول دفاعي أمريكي، إن العديد من أفراد الخدمة الأمريكية والتحالف الدولي، أُصيبوا بجروح طفيفة بعد هجوم بطائرة بدون طيار في سوريا، الجمعة، وسط توترات متزايدة في الشرق الأوسط.

وأضاف المسؤول الدفاعي الأمريكي، السبت، أنه تمت معالجة أفراد الخدمة من إصابات طفيفة، بما في ذلك استنشاق الدخان، لكن لم يُصب أي منهم "بجروح خطيرة، ويجري فحص آخرين بحثا عن إصابات دماغية مؤلمة".

وتم نقل العديد من أفراد الخدمة من منطقة قاعدة رومالين إلى موقع منفصل لإجراء مزيد من الفحص، وفقا للمسؤول. وأضاف أن الهجوم تسبب في أضرار لمجموعة واحدة على الأقل من المنشآت.

وأكد المسؤول الأمريكي: "لم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم".

وتأتي الضربة بعد إصابة سبعة أفراد أمريكيين عندما استهدف صاروخان قاعدة الأسد الجوية في العراق، الاثنين الماضي. وألقت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" باللوم على ميليشيات متحالفة مع إيران في الهجوم، ووصفته بأنه "تصعيد خطير".

وشملت الإصابات في هجوم، الاثنين، خمسة أفراد من الخدمة الأمريكية ومقاولين أمريكيين. وقال المسؤول الدفاعي إن جميع الحالات كانت مستقرة حتى الثلاثاء.

ويأتي الهجومان الأخيران وسط توترات متزايدة في الشرق الأوسط، حيث تستعد الولايات المتحدة للرد الإيراني على إسرائيل بسبب اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية في طهران، الأسبوع الماضي، حسبما ذكرت شبكة CNN في وقت سابق.

وكثيرا ما ألقى مسؤولون أمريكيون باللوم على الميليشيات المدعومة من إيران في الهجمات على القوات في العراق وسوريا. فخلال الفترة ما بين 17 أكتوبر/تشرين الأول و29 يناير/كانون الثاني الماضيين، وقع أكثر من 150 هجوما على أفراد أمريكيين في العراق وسوريا. وتباطأت تلك الهجمات بعد مقتل ثلاثة جنود أمريكيين في هجوم بطائرة بدون طيار على موقع أمريكي صغير في الأردن، أعقبه رد أمريكي كبير أصاب 85 ​​هدفا في سبعة مواقع.