ميليشيات عراقية موالية لإيران توجه تحذيرا "قويا" للقوات الأمريكية

(CNN)-- وجهت الميليشيات الموالية لإيران في العراق تحذيرا شديد اللجهة للقوات الأمريكية، وهددت بالانتقام إذا استهدفت القوات الأمريكية عراقيين داخل العراق أو استخدمت المجال الجوي العراقي لشن هجمات على إيران، بحسب بيان صادر عما يعرف باسم "لجنة تنسيق المقاومة العراقية"، مساء الأحد.

واتهمت الميليشيات القوات الأمريكية بدعم إسرائيل على حساب "الأمن الإقليمي" و"انتهاك" سيادة العراق.

وأوضح بيان اللجنة، الذي ندد بالإجراءات الأمريكية الجارية ووصفها بأنها "اعتداءات وحشية وغادرة"، أن أي عدوان آخر من جانب القوات الأمريكية لن يمر دون رد.

وأكدت اللجنة أن ردها "لن يكون له حدود"، مما يشير إلى تصعيد محتمل في العنف.