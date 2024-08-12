بترشيح من شيخ الأزهر.. السيسي يعين مفتيا جديدا في مصر لمدة 4 سنوات          

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الاثنين، قرارا بتعيين مفتي جديد لمصر، بناء على ترشيح شيخ الأزهر، أحمد الطيب.

وقال الأزهر في منشور عبر حسابه على منصة "إكس"، تويتر سابقا، الاثنين: "أصدر السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قرارًا جمهوريًّا بتعيين أ. د. نظير محمد عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، مفتيًا للجمهورية، لمدة أربع سنوات".

وأضاف منشور الأزهر أن التعيين جاء بناء "على ترشيح من فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر".

ويحل المفتي الجديد محل المفتي السابق، شوقي علام الذي ظل في منصبه لسنوات.

وأكد حساب الأزهر على "إكس"، في منشور آخر أن أحمد الطيب هنأ، نظير محمد عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، بتكليفه مفتيًا لجمهورية مصر العربية، متمنيًا له التوفيق في الارتقاء بمنظومة العمل في دار الإفتاء المصرية، بما ينفع الناس وييسر عليهم أمور دينهم.

وقال شيخ الأزهر في تهنئته للمفتي الجديد: "لقد امتحنكم الله تعالى بهذا المنصب المهم، وكم هو أمر جلل ومسؤولية كبري؛ فسخره في صناعة الخير للناس والتيسير عليهم".

كما تقدم شيخ الأزهر بالشكر للدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، على ما بذله من جهود خلال الفترة الماضية للارتقاء بدار الافتاء، بحسب المنشور.